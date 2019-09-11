中秋連假到東海岸賞樂！月光．海音樂會今年最終場

2019-09-11 14:14

［記者黃明堂／台東報導］觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理「2019東海岸大地藝術節」最終場次「月光‧海音樂會」，將於14及15日連續2天，帶領大家在中秋連假進入東海岸的月光奇幻之旅。

東管處指出， 9月14日「潮騷後浪」表演者是經網路票選及評審所選拔出，開場將由獲得2018年貢寮海洋音樂祭比賽海洋音樂祭冠軍、原Band音樂大賞獲得冠軍的「Mafana」進行演出；接著是創作運用大量古典詩詞的「李竺芯與舊愛新歡」；最後由台東在地創作新秀組合而成的「赤族」表演。

9月15日「潮騷無盡」邀請到「Yerko Lorca & Kuan Yin（約羅卡與冠螢）」以世界少見的遠古樂器搭上兩人男女和聲進行開場；接著陸續由曾被譽為「這顆星球上最美的歌聲之一」、來自大武山的排灣族女聲「芮斯」；融合嘻哈、放克、靈魂、爵士以及藍調的LEO37+SOSS演出，以及最終壓軸則是由金曲歌王桑布伊為活動壓軸。

創藝市集現場持續舉辦「FB打卡抽獎活動」，凡 2人同行以上拍照按讚打卡並標註：「2019東海岸大地藝術節-潮騷後浪、潮騷無盡的月光．海音樂會」，上傳至東海岸大地藝術節FB粉絲頁，即可獲得大地藝術節限量紀念品抽獎機會。

主辦單位將提供「月光海」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站、都蘭糖廠、東河包子3站，搭乘民眾請自備零錢上車付現。

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