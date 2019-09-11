中職「龍狀元」劉基鴻 捐首月薪回饋母校中山

2019-09-11 14:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕刷新中華職棒內野手最高簽約金的味全龍隊選秀狀元劉基鴻，今（11）日返回母校台中市中山國中並捐贈首月薪資5萬元，他勉勵學弟對嚴格的訓練要撐過去，強調球員首重自律才有好的未來，也希望母校棒球隊能有更臻完善的發展。

劉基鴻於2014、2015年就讀台中市中山國中期間，代表台灣參加LLB世界青少棒錦標賽奪得2次冠軍，今年中職新人選秀首輪第1順位就被味全龍欽點為狀元，並以簽約金590萬加上激勵獎金20萬納入麾下。

劉基鴻特地偕雙親返校拜會校長翁麗鳳、總教練藍文權、教練林永森以及導師柯雅華、張信川，並和球隊學弟進行經驗傳承分享會，在場的小球員們也踴躍提問，對於學長的輝煌表現也表示要見賢思齊，除了羨慕更要認真打拚。

劉基鴻說，教練嚴格的訓練對球員十分有幫助，也讓他每次上場都更有信心，學弟要好好接受球隊的磨練，堅強的撐過去，其中自律是運動員最重要的態度，認真學習才有好的未來。他並當場捐給母校首月薪資5萬元，希望母校棒球隊能有更好的發展。

翁麗鳳表示，非常感謝劉基鴻對於母校的支持，他的優異表現會激勵學校的體育選手，希望他們能抱持「努力不懈，堅持到底」的精神，不管是在棒球、舞蹈、空氣槍等方面都能大放異彩，走出屬於自己的康莊大道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法