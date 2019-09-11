男童摔車顱骨碎13片 醫師鈦合金修復術妙手重建

2019-09-11 14:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里健民國小6年級王宏至，去年4月底騎自行車摔落邊坡，頭顱重創一度昏迷，經醫護人員全力搶救，還有社會大眾集氣，奇蹟般恢復，並在去年6月中出院，班上同學還一起出席舉辦畢業典禮感動許多人，當時只能坐在輪椅上的宏至，經過1年的復健，如今已能自理生活，回到校園上課，不過因頭骨癒合不良，上月再度接受「鈦合金顱骨修復手術」，未來能重建自信和帥氣模樣，今天回到醫院送上月餅、卡片，感謝救命恩人林志隆主任，並對捐錢、集氣幫助他的社會大眾說：「謝謝大家！」

亞大醫院神經外科主任林志隆表示，去年4月28日下午，健民國小6年級王宏至因騎車摔落邊坡送到醫院，因頭骨嚴重受創，碎成13塊，當時昏迷指數3，血壓只有60，還有血胸、氣胸，如此嚴重的狀況，約有80％的機率救不回來，不過在醫療團隊努力，加上社會大眾集氣，住院40多天後，奇蹟般恢復出院。

林志隆說，經過1年持續復健，加上中醫科醫師王崧每週3次針灸治療，讓他四肢在短時間恢復力量，現在不用靠助行器、柺杖就能自己走路，也能自理生活，不過因當初腦部嚴重受創，語言功能受損，但他從一開始只能說一個字，進步到能說一句話，到現在已經能和人對話，而且已經回到校園，比他預期還提早1年，進步神速真的是奇蹟。

林志隆表示，原本將放在腹中的頭蓋骨復原重建，但因破碎太嚴重，生長過程無法完全密合，除頭型不對稱，更有頭蓋骨幾乎穿破頭皮，評估後決定在上月幫他進行「鈦合金顱骨修復手術」，強調顱骨成型手術可使用的材料多元，若使用鋁雖輕但不夠硬，鐵則是太重，鈦合金因和身體不會有排斥問題，決定以3D列印方式，利用鈦合金網膜重建，唯一缺點是價格較貴，自費約需15萬元，所幸有爭取到健保補助，手術後恢復良好，除降低傳統手術的併發症風險，未來也能讓他重拾信心、美觀。

中秋節將至，宏至今天和爸爸、雙胞胎妹妹，帶著鮮花、月餅，還有親手畫的卡片一起到亞大醫院，感謝將他從鬼門關救回來的林志隆主任，還有所有的醫護人員，卡片中寫著「林志隆主任，謝謝您的救命之恩，我們都非常的感謝您！最近快中秋節了，祝您中秋節快樂！」爸爸和他也親口說出：「謝謝主任、謝謝大家！」

今年寒假過後，已經到光正國中就讀的宏至說，很開心可以重回校園唸書，還說現在最希望可以繼續打最喜歡的巧固球。

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