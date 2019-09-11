「重返韋昌嶺」僅30名額挨批 基市府致歉

2019-09-11 14:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局和連江縣文化處合作，在國防部協助下，舉辦「重返韋昌嶺」活動，昨天召開記者會發出「重返韋昌嶺」徵集令，邀請曾在馬祖服役者回訪營區，消息傳出後詢問電話相當踴躍，但活動30個名額早就額滿了，引發怨言。

基隆市政府今天表示，這次活動是「特殊任務」踩線活動，屬小型招募，受限於活動經費有限，以及往返機票及船票等交通工具安排不易，加上韋昌嶺目前仍是使用中的營區，使得邀集人數受限，對於熱情民眾的迴響，基隆市文化局表示感謝，也在此對向隅者致歉。

文化局表示，陸軍馬防部駐台勤務支援中心又稱「韋昌嶺」，只要抽中到馬祖服役，都要集中在韋昌嶺等待運補艦船期前往前線，因此，當時所有奉派至馬祖服役的軍人，對基隆的第一印象就是韋昌嶺。

基市府昨天發出「重返韋昌嶺」徵集令，邀請曾在馬祖服役者從韋昌嶺出發，再次搭上台馬輪，重回馬祖服役營地，一起吃大鍋飯，和莒光園地輔導長夜談，回首曾經陪伴年少歲月的營舍與坑道據點，創造並串聯起新舊共同交織軍旅回憶，重溫同袍駐守戰地往日情懷。

不過，不少人反映，他們看到消息後立刻打電話報名申請，承辦員竟回覆，「已經額滿了」。對此，市府表示，感謝大家的關注及支持，由此可見，重返韋昌嶺、馬祖老兵回防的軍旅記憶遊程，吸引力十足，足以建構成特色性的軍事文化路徑，透過本次遊程的經驗，未來還會整理成書籍及紀錄影片，供基隆、馬祖相關文化旅遊單位參考，並研擬未來繼續開團的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法