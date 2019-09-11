水利署長會勘土庫、虎尾老舊水利設施 送來1.38億改善經費

2019-09-11 14:14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾、土庫地區不少大排、中排護岸都是土堤，年久失修岌岌可危，水利署長賴建信今天到雲林會勘，共提撥1.38億元工程經費興建護岸，保護沿線居民的居住及生命安全。

賴建信今天由第五河川局長張庭華、立委蘇治芬等人陪同分別會勘虎尾、土庫等多處老舊水利設施，土庫鎮長張榮麗、雲林縣議員顏旭懋、林文彬、虎尾安溪里長蔡朝忠等人都到場表達地方需求，盼中央能迅速協助修復。

其中土庫鎮舊虎尾溪堤面，發現中興路及光復路護岸已出現毀損、土庫公所前158甲縣道小田支線，每逢大水都會出現淹水情況，賴建信指示為改善排水倒灌問題，同意核撥600萬元。

虎尾有才寮大排、棋盤厝大排、山仔大排、頂溪里惠來厝大排護岸均緊鄰民宅及道路，部分護岸仍為土坡，若碰上豪大雨恐危及周邊居民，賴建信聽取簡報後重申，水利署會以居民安全為第一優先，將山仔大排護岸加高改善，土坡改以堅固護岸工法興建，當場拍板同意撥付工程費用1億3200萬元，贏得全場熱烈鼓掌。

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