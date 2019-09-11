要讓孩子會說話！偏鄉幼兒園主任代母職 帶幼生下山早療

2019-09-11 13:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三峽區插角國小附設幼兒園主任邱琍貞，投入幼教20年，不捨許多弱勢家庭的幼生返家後沒人照顧，常帶幼生回家，跟著兩個女兒一起讀書、吃飯和遊戲，彌補幼生所沒有的家庭溫暖，更說喜歡幼兒教育是因為「我是孩子的第一個老師」，將孩子視如己出，今年獲師鐸獎肯定。

新北市今年有6位教師獲得師鐸獎，新北市政府教育局請得獎教師分享溫馨故事，更安排「神秘嘉賓」對教師獻上祝福。

邱俐貞在活動會場看到已經讀小學的學生「阿盛」，緊抱住阿盛，激動落淚。邱俐貞說，阿盛剛就到班時，一個字都不會說，聽不懂國語，她直覺有異，但阿盛的祖父母也無能為力，她趕緊帶孩子下山，診斷出中度智能障礙，邱俐貞此後連續3年，每週帶阿盛下山做早療，更帶阿盛回家和兩個女兒一起生活、學習，經過半年，阿盛已經可以完整表達，寫字更是漂亮。

新莊國中教師曾麗娜以活潑的英語教學受學生歡迎，她說，秉持「引起學生動機」為教學準則，讓學生從畏懼到愛上英文，不只會寫，更要敢開口說。

鶯歌區昌福國小教師呂聰賢則被學生形容為「資訊教育狂熱份子」，投入資訊教育24年，寫了115本電腦教科書，在YouTube免費分享電腦教學影片超過406萬點閱人次。

新北教育局晚上將舉辦「特殊優良教師暨卓越獎頒獎典禮」，將由新北市長侯友宜表揚新北39位特殊優良教師得主、21隊教學卓越團隊及7位校長領導卓越獎得主。39位特殊優良教師中，有6位同時榮獲教育部師鐸獎。

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