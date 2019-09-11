避免產後大出血摘子宮 台大醫創王蟲縫合法造福全球孕婦

2019-09-11 13:48

〔記者林惠琴／台北報導〕產後大出血可能造成產婦必須被拿掉子宮、剝奪生育能力，甚至是死亡，但台大醫院今日發表新的止血方式「Nausicaa（王蟲）縫合法」，止血效果佳，並可保留子宮，已有5名患者成功再次懷孕、生產，並已在去年發表於《英國婦產科醫學會雜誌》（BJOG）與國際分享，可望造福更多病人。

台大醫院婦產部主任陳思原表示，世界衛生組織曾統計，全球每分鐘有一名孕婦因生產死亡，每4分鐘就有一名孕婦因大出血而送命。

產後大出血約占孕婦死亡原因3成，台大醫院婦產部醫師康巧鈺說明，主要指不論何種生產方式，在24小時內累積出血量大於或等於1000毫升或出血合併血壓低、心跳快等低血容症狀，影響原因常見因多胞胎、子宮肌瘤或肌腺症等影響子宮張力問題，其次則為撕裂傷等創傷問題、胎盤或胎膜等組織問題、先天性凝血不良等凝血問題造成。

康巧鈺指出，目前治療產後大出血的方式包含提供減少子宮收縮的藥物、大量輸血，或是醫師利用手指壓迫、子宮腔填充紗布等方式止血，若效果不佳，再由放射科醫師執行子宮動脈栓塞術降低子宮血流，另也可實施子宮壓迫縫合術，萬一均不見效果，則恐要摘除子宮。

台大醫院婦產部醫師施景中說明，目前國際上常用子宮壓迫縫合術，有一種用一條線綑綁整個子宮，像是包粽子一樣，容易影響張力，效果有限，且縫法複雜，另一種則是將子宮前壁貼後壁縫合，可能造成髒血無法排出、提高沾黏風險。

某一次施景中遇到一名植入性胎盤情況嚴重的產婦，考量是當事人頭胎，若貿然摘除子宮，不只無法再生育，也恐引發雙方糾紛，因此緊急直接針對出血處集中縫合、打結，順利止血，由於縫合後的子宮外觀很像日本卡通「風之谷」裡的王蟲，且Nausicaa在希臘神話中也有「重生」的寓意，進而以此命名此縫合法。

目前台大醫院將此法用於超過100名產婦身上，97%成功止血，不用摘除子宮，並已有5人再次懷孕、生產。

施景中強調，此縫合法門檻低，只要會打結就好，台大醫院團隊已多次到國外分享此術式，且研究心得在去年8月發表於《英國婦產科醫學會雜誌》，並也將做法公開提供給國內其他醫師參考。

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