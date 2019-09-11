給花東部落長輩「不怕滑倒的廁所」 每戶最高補助5萬！

2019-09-11 13:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕老人最怕跌倒，輕者皮肉傷，嚴重會骨折甚至頭部外傷，一旦臥床就不容易恢復！為減少老人跌倒，行政院原住民族委員會、行政院東部聯合服務中心合作推動「花東原住民長者改善居家衛生設備」計畫，將投入2000萬元、每戶補助最高5萬元更新老舊浴廁，給長輩「不會滑倒的廁所」，本月20日起受理申請。原民會主委Icyang‧Parod（夷將‧拔路兒）今天特別到玉里鎮苓雅部落文健站宣佈好消息，部落長輩們都開心得拍拍手！

原民會主委Icyang‧Parod（夷將‧拔路兒），今天早上走訪玉里鎮德武苓雅部落文化健康站，用族語和長輩開心聊天，提到他小時候家裡廁所是只有2塊木板的茅坑，雨天茅坑積水「上廁所還會噴出來」，逗得老人家笑得超開心！他說，今年將投入2000萬元，補助花東地區部落長輩改善住家浴廁為「無障礙廁所」，用阿美語表達就是「不會滑倒的廁所」、「如果你家的廁所還沒有坐式馬桶，都可以申請」。

Icyang‧Parod也來到部落70歲獨居長輩吳阿美的家，看到阿嬤家的廁所還是老式蹲式馬桶，連忙鼓勵阿嬤申請補助。阿嬤說，5個小孩都住外地，她想要更換新式馬桶很久了，因為每次蹲下上廁所，站起來膝蓋就會不舒服，因為血壓的問題，有時候還會頭暈，她覺得「有補助很好」！

原住民族委員會統計，花蓮縣及台東縣原住民人口數為17萬2227人，平均每4人中就有1位超過55歲。根據衛福部2017年死因統計，65歲以上老人死亡原因，意外事故是第10位，而跌倒是意外事故中的第2位。

因此，原住民族委員會與行政院東部聯合服務中心合作推動「花東地區原住民族居家簡易衛生設備之汰換及無障礙設施改善」，總經費2000萬元，提供花蓮縣及台東縣各200戶、每戶最高5萬元，優先補助年滿55歲以上、具原住民身分之經濟弱勢戶。

原民會公共建設處長谷縱·喀勒芳安說，新政策針對花東地區族人的家庭衛浴設備、無障礙設施進行改善，包括蹲式改坐式馬桶、增設浴廁安全扶手、更新防滑地磚等設施以及相關材料、牆面粉刷修復，讓族人生活在更安全的環境，降低意外發生率。

他也說，為盡量簡化申請流程，房屋所有權人、戶內的家屬都可申請，只需準備戶口名簿影印本或戶籍謄本、建物登記謄本，本月20日起鄉鎮區公所均受理申請，將在1個月內辦理現勘及協助，完工後即可獲得補助，申請從9月20日到明年12月底為止。

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