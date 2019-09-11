醫訊》為東部弱老找一個家 東馬為長青增床義賣

2019-09-11 12:51

［記者陳賢義／台東報導］為東部弱老找一個家，台東馬偕醫院今舉辦義賣活動，義賣所得將濟助台東市區長青老人養護中心增購床位，員工樂捐生活用品，長青阿公阿嬤也捐出了心愛的手創作品，義賣大聽有歌聲、有舞蹈，溫聲滿溢；東馬院長王功亮表示，醫院在急重症發展外，也要在老人照護上盡份心力，長青住民有1/3是低收或中低收老人，望能藉由義賣協助達標。

「人會老、老會殘」是人生必經過程，隨著老人化社會的來臨，老人照護問題是大家要一起面對的課題。東馬自今年5月技術支援長青，思索如何藉由長青的服務為台東弱勢老人建造一個溫暖的家。目前長青設置70床，供不應求，而需要長照長者日益增加，候等一床都要長期間等待。

長青計畫再增5床，東馬力挺，今早在一樓大廳舉行義賣，活動將持續到20日，由東馬借調的長青主任黃金鶯說，長青設立已18年，是市區最近的養護單位，借調期間發現床位嚴重不足，未來計畫增加五床，雖然不多，但每增一床就可解決一個家庭的老人照顧問題，避免社會上照顧者的悲歌。

東馬表示，長青入住長者有62%為家境貧困的公費住民，需倚靠各界及政府的補助，但很多經費都需長青自行籌措。照顧老人的工作是一項長期付出的公益志業，盼藉由與長青的聯手，幫助更多長者找到安身住家。

助圓夢，東馬員工獻愛心，捐出家中閒置的生活用品，長青長者也捐出們心愛的的手創作品，阿公阿嬤還精心排練讚美操，雖然手腳不靈活，仍坐在輪椅上賣力表演。義賣期間，每天都會有志工烹製美食，推出每日一物義賣，有黑木耳、油飯、阿拜、春捲等，歡迎大家一起加入愛的行列成就美事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法