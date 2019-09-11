台東水土保持獲「坡地金育獎」全國第6 歷年最佳

2019-09-11 12:36

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今年獲行政院農委會「坡地金育獎」全國第6名、獎金40萬元，今天由農業處長許瑞貴帶隊前往台北領獎，這是台東的山坡地管理績效歷年來成績最優異的一年，考核評定成績達80分以上。

縣府指出，台東縣土地面積約35萬公頃，百分之94是山坡地，山坡地保育利用管理工作既重要也艱鉅；為強化山坡地管理工作，又能體貼民眾需求，縣府農業處提出多項創新作為，例如：免擬具水土保持申請案，直接交由當地鄉鎮市公所審查，讓民眾可以更便利申請。

縣府農業處統計，實施免擬具、就地就近申請後，水土保持申請案件較同期增加約15%左右，相對的，簡易水土保持的申報量也降低了15%左右。

制定山坡地農業整坡簡易水保審查制之後，縮短水保審查流程，增加民眾申請案件的意願，減少濫墾濫伐的違規現象。

台東縣政府也針對去年考核委員提出的意見確實檢討改進，應用科技有效管理山坡地，主動提出特定水保區畫定工作以達保育土地休養生息，評鑑成績才能突圍更上一層樓。

縣長饒慶鈴表示，台東山坡地多，加上氣候異常現象加劇，水土保持科同仁的工作十分辛苦，在有效的領導及親民便民措施之下，能夠得到行政院農委會的肯定，獎金從往年的20萬元提高到40萬元，值得肯定！

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