台南藏金閣9月拍賣 15輛單車、50年代檜木衣櫃競標

2019-09-11 11:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣9月份拍賣會，因逢連續假期，順延至9月21日（星期六）舉辦，推出檜木衣櫃、檜木三斗櫃及松木鞋櫃等珍品供競標。

環保局表示，拍賣會於21日上午9時舉行，有199件家具、110件原木創作生活用品、單人書桌椅3組及15輛腳踏車供競標，15輛回收腳踏車中有1輛史特龍26吋前避震登山自行車，有全鋁車架、shimano21變速系統、雙層鋁合金輪組。

另外，還有10個萬用檜木收納盒及10檜木手機架限時搶購商品，萬用檜木收納盒每個售價150元、檜木手機價每個100元。

環保局長林淵淙表示，檜木衣櫃是50年代產物，有多層櫃且櫃面為一體成形的原木花紋，造型典雅，另檜木3斗櫃為木工師傅取料，花費了半個月所創作的精品，還有現代家具松木鞋櫃，材質佳，造型特別，都是值得收藏的優質家具，民眾可先上南市環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

此外，持廢紙袋、布袋30個、廢杯蓋1公斤、舊衣服10公斤及玻璃容器50個（需分色） 即可兌換1.5公斤培養土或環保洗碗精1份，兌完為止。而家中若有用不到的物品可交藏金閣轉贈家扶中心義賣，共同響應珍惜資源關懷弱勢活動。

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