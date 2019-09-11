Gokube共享電動自行車 9月擴大高雄營運 電動車翻倍

2019-09-11 11:33

〔記者黃建華／高雄報導〕隨租隨還的共享電動車Gokube，從今年2月開始在高雄市中心營運，開啟南台灣港都的「綠色革命」，營運半年，會員數已破2萬，本月份Gokube營運車輛將翻倍增為400台，嘉惠高雄市民。

高市交通局指出，Gokube 營運半年，會員數已破兩萬，原本Gokube 推出200台電動車，服務範圍南到夢時代，北到高雄車站，東到文化中心，西到西子灣。因高雄市交通局的大力支持與開放政策，目前更積極擴增車輛及營運範圍，在高雄站穩腳步。

目前已知，9月份Gokube營運車輛會翻倍增為400台，一部分將投放原本南高雄營運區域，一部分車輛將投放北高雄新增營運範圍。使平均每平方公里有28台車覆蓋，大幅提升用戶在100公尺內找到車的機率，成為覆蓋率最密集的台灣共享電動車。

Gokube 希望透過共享電動車服務，幫助高雄民眾習慣綠色交通工具，進一步減少大眾對私人載具的依賴，並降低城市中的碳排放及空氣污染。透過電動車的使用，達到高雄美好綠色城市的願景，讓南部的共享服務起飛。

隨租隨還共享電動車Gokube，營運半年，會員數已破兩萬。（Gokube提供）

Gokube 希望透過共享電動車服務，幫助高雄民眾習慣綠色交通工具，進一步減少大眾對私人載具的依賴，並降低城市中的碳排放及空氣污染。（Gokube提供）

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