醫病》驚！正妹尿出「醬油尿」 竟患「橫紋肌溶解症」…

2019-09-11 10:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投1名26歲的張姓女子，因在台北工作，日前趁著休假返回家鄉與家人提早歡度中秋佳節，怎料，如廁時發現自己的尿液呈現「醬油色」，以為自己排出血尿，連其家人也驚慌不已，火速陪她到衛福部南投醫院就診，醫師抽血檢查赫然發現患者的肌酸磷化脢（CPK）指數破6萬，係正常值26-140IU/L的幾百倍之高，經確定是罹患「橫紋肌溶解症」住院治療後，才化險為夷，還好也未影響腎臟功能，可說是不幸中之大幸﹗

然而，令其家人疑惑不解的是，張女可說是「健康正妹」，從小到大鮮少生病，飲食、生活作息也都正常，且無不良嗜好，為何好端端回鄉怎會出現橫紋肌溶解症?經醫師進一步探詢，也才真相大白。

張女表示，她在台北因工作關係需要久坐在電腦桌前，為了讓自己健康一些，因此與同事相約報名健身課程，日前首次去健身房參加踩飛輪課程，認真奮力踩了1個小時後才停歇，不過，在準備離去時，突然覺得一陣腿軟，她心想可能與第1次練習有關，所以並不太在意，連隔天開始出現肌肉痠痛、腫脹情況，她也認為可能是激烈運動後的「鐵腿」現象，直到尿出「醬油色」般尿液才驚覺不對勁，並到醫院就診治療。

南投醫院腎臟科主任莊宗芳說，「橫紋肌溶解症」是指骨骼肌（橫紋肌）發生急速損傷，導致肌肉細胞壞死與細胞膜破壞，使得細胞內的鉀離子、肌蛋白、尿酸等物質大量滲漏，當肌蛋白出現在尿液中，便使得尿液呈現醬油色，而容易被誤認為血尿，一旦肌蛋白阻塞腎小管，更有造成急性腎衰竭，危及生命之虞，因此，推測張女應是平時沒有養成運動習慣，加上水分補充不足，才讓「橫紋肌溶解症」找上門，值得社會大眾引以為鑑﹗

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