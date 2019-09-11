體驗竹北味！新興科技城首推竹北文化漫遊小旅行

2019-09-11 09:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市不只是新興科技城，還蘊藏富饒的自然資源與多元的文化資產，竹北市公所首度自15日起到11月30日推出文化漫遊小旅行，4大主題共10種遊程，讓民眾有機會深入體驗不同面向的竹北市，與家人、朋友盡情悠遊竹北。

竹北市長何淦銘表示，「竹北市文化漫遊小旅行」與竹北在地多家農漁業者合作，結合人文風情，設計一系列1日遊和2日遊的特色遊程，分為「烏魚好食節限定辦桌」、「大手牽小手親子行」、「邁向職人之旅」、「家族自然文化漫遊」4大主題，包含10種遊程供民眾選擇，還可跨縣市至新埔動手捏柿餅、湖口逛好客文創園區、新竹市遊城隍廟口，為旅程增添更多樂趣。

其中，「烏魚好食節限定辦桌」2日遊，造訪竹北西區漁村，除安排撒網、釣魚、玩木拓等豐富的漁事趣味體驗，還可「鬥鬧熱」品嘗烏魚辦桌，享受滿滿海味。

「大手牽小手親子行」打造親子專屬行程，有1日遊、2日遊共4條遊程可供挑選。孩子可體驗當個小小養蜂人，近身接觸蜜蜂，還可製作蜂蜜檸檬水及萊姆醋；或到地瓜園體驗挖地瓜、搓地瓜圓；或在親子生態農莊親近大自然、小動物，還可參加親子草地野餐派對活動。

「邁向職人之旅」則設計1日遊共2條遊程可供挑選。對於烘培有興趣的朋友，可於特色古厝體驗手揉麵包，搭配竹北在地農材與天然酵母的新鮮體驗。另有一日漁夫體驗，可探摸生態池、撒網捕魚、嚐海鮮，享受海派漁夫趣味。

「家族自然文化漫遊」則安排闔家歡樂出遊的遊程，包含1日遊、2日遊共3條遊程，除了在地農漁體驗外，還有竹北歷史文化巡禮，帶領民眾漫步水圳森林公園、豆腐岩、六家古厝群、新瓦屋客家文化園區等地。

參與活動的竹北農漁業者包含君作好食烘焙工作坊、花果山富貴火龍果園、東海萊姆園、愛蜂園、奇美蔬菜產銷班、藍鯨魚寮、新月塘以及福樂休閒漁村等。

活動詳情可上「竹北市文化漫遊小旅行」（https://tinyurl.com/2019zbtravel）或竹北市公所官方網站、及「藝遊竹北」臉書粉絲專頁查詢。

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