只送不賣伴手禮受歡迎 屏縣府創公部門新美學

2019-09-11 09:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府最新出版的6冊一套屏東旅遊書近日爆紅，除此之外，近年新推出的伴手禮「屏安好物」，只送來賓不對外販售，也已引起坊間詢問，證明縣府默默推動的公部門新美學，已經成功拉近公部門與民眾的距離。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉指出，縣長潘孟安一直希望公部門要有不同的思維，所有政策都要以「人」為出發點，美學這回事也是一樣，「讓人有感最重要」，同時也主張放手讓年輕人去做，結果都有意想不到收穫。

傳播處早在2017年就開始嚐試不一樣的旅遊手冊風格，當時首次走萌路線，鎖定女性和親子族群，別出心裁以星座女孩、親子為主角推出旅遊專書，讓星座帶路一窺姐妹時光的私房景點，還有小朋友與梅花鹿、黑鮪魚、赤腹鷹的運動會，邀請插畫家手繪成可愛風格的繪本，生動活潑的風格，就算小朋友也能夠輕鬆閱讀。

傳播處近2年印製「屏本事」筆記手札，以「雲、風、山、水」簡潔的設計，彰顯屏東的自然元素，令人愛不釋手；近年引起風潮的「三大日音樂節」，海報設計明白簡單，清楚傳達主題。

此外，縣府自行設計開發的「屏安好物」伴手禮，打破貴重擺設的傳統，改採融入屏東意象的實用品，一盒屏安好物內，有木製的屏東地標斜張橋，橋內隱藏了藍牙喇叭，另有漁夫撒漁網的公仔濾茶器，有濃濃原住民味情的琉璃珠則做成攪拌棒、以客家藍衫為意象的馬克杯、迷你鵝鑾鼻燈塔的削鉛筆器，都令人愛不釋手。

黃建嘉指出，精心設計的「屏安好物」，以木材質為主，製作費工，每套成本逾千元，主要用來送給縣府來賓、外賓，並未對外販售，去年推出至今已經送出上千套，未來屏東的公部門美學仍會持續努力讓各界驚豔。

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