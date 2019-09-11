玄天上帝伴月老 報名未婚聯誼的男女竟是4比1

2019-09-11 08:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區公所首度結合轄內的北極殿廟宇，將於中秋前夕舉辦音樂饗宴，邀請民眾同樂，歡度佳節，現場也安排了「玄天上帝伴月老」的未婚聯誼，還有趣味的拋繡球，但報名參加的男女卻是4比1，頗為懸殊，讓這場活動更受矚目。

活動將於12日下午在歸南北極殿前廣場舉行，由國小學生的才藝表演揭開序幕，NTSO臺灣青年交響樂團隨後登台，晚間則是月老牽紅線，並邀請參加未婚聯誼的女生拋繡球。

南市民政局長顏振標表示，為推廣、耕耘在地藝文發展，並增進南關線民眾情感交流，特地在中秋前夕舉辦音樂饗宴，更安排了未婚聯誼，盼能因此促成美滿姻緣。

這次的未婚聯誼，限戶籍地或工作地為仁德、歸仁、關廟、龍崎的南關線，年紀33歲到43歲之間，原本男女名額各25人，沒想到反應卻兩極化。

男生迴響超踴躍，報名人數多出了近1倍，甚至還有博士學歷者，區公所條件篩選後，「增額錄取」40位參加。

相反的，女性報名人數較少，區公所只好開放條件，戶籍地或工作地擴及至全台南市，最後還是僅有11位參加，與男生比例懸殊，讓這場未婚聯誼更添趣味。

歸南北極殿主委戴榮裕說，配合這次的活動，特地製作了限量的「玄天上帝伴月老」紀念馬克杯，還準備液晶電視、腳踏車、金牌…等獎品，讓參加音樂饗宴的民眾摸彩，佳節同歡。

歸仁區長柳世雄指出，現場也提供了棉花糖、冰淇淋品嚐，歡迎參加；而配對成功者，更有機會獲得加碼贈送的免費住宿等優惠。

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