韋禮安、梁文音帶你去樂球！週六池上星空下草地開唱

2019-09-11 08:07

［記者黃明堂／台東報導］水保局台東分局週六（14日）將在池上舉辦「帶我去樂球」星空草地音樂會，邀實力派偶像歌手韋禮安、梁文音及吳汶芳和在地樂團的美聲迴盪，邀民眾參加，還有美食市集展現在地特色料理。

台東分局長王志輝表示，暑假在池上辦萬物糧倉大地慶典系列的「漂鳥197-縱谷大地藝術季」，運用藝術吸引更多遊客走入農村，在地店家、小農等各產業也不斷提升服務和品質，讓遊客有難忘的美好體驗動。

萬物糧倉大地慶典系列再登場的是星空草地音樂會，由水保局台東分局與池上鄉農會、池上鄉文化藝術協會共同舉辦，9月14日在池上鄉農會金色豐收館大地劇場舉行，邀請金曲才子韋禮安、幸福歌姬梁文音、清新才女吳汶芳3位實力派人氣歌手開唱，還有在地活力十足的電光青少年旮亙樂團及美聲拍檔屋瑪客夫妻，與月光同台，千人坐臥草地，賞月、觀星、聽歌共度月圓浪漫夜晚。

草地音樂會從下午4點展開系列活動，集合運動、市集、藝術，以大草地為墊，由瑜珈老師引導放鬆緊繃的身心、自在舒展，可預先線上報名也開放現場民眾免費參加。草地月圓市集有10多家縱谷「百選店家」設攤，融合在地新意、新鮮食材，以及柚子入菜的景特色美食；現場還有趣味人體與柚子彩繪藝術體驗。

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