北台灣高溫恐達36度 熱帶性低氣壓可能成颱

2019-09-11 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）天氣穩定，各地多為多雲到晴，氣象局提醒，中午前後台北市、新北市盆地及桃園市為高溫黃色燈號，溫度可能達36度以上。

氣象局表示，受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區也有些短暫雨，午後在南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，白天各地高溫約32至35度，其中桃園以北有局部36度左右高溫發生的機率。

氣象局預估，週四、週五（12日、13日）持續受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島也有零星陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

週六（14日）水氣稍增加，各地大多仍為多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、東北部地區及北部山區有局部短暫陣雨，花東及恆春半島零星陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

颱風消息方面，位於菲律賓東方海面的低壓，於今天清晨2時增強為熱帶性低氣壓，距離台灣恆春東南東約2000公里的海面上，有持續增強為輕度颱風的趨勢，短時間內對台灣的天氣沒有直接影響。

空氣品質部分，11日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 36 30 - 38 29 - 35 27 - 34

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