09/11 各報重點新聞一覽

2019-09-11 06:22

自由時報

媒體調查首長施政滿意度 韓盧柯倒數3名

《天下雜誌》昨公布二○一九「縣市首長施政滿意度暨總統大選調查」，施政滿意度前十名中，綠營縣市長占五位，在二月舉辦燈會而大放異彩的屏東縣長潘孟安拔得頭籌；但台北市長柯文哲及投入總統選舉的高雄市長韓國瑜均排在末段班，在二十二個縣市中分居廿、廿二名，排名墊底的韓國瑜更是引發關注。

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蘇揆宣布高鐵南延屏東 高捷紅線規劃延伸東港潮州

行政院長蘇貞昌昨天南下屏東視察，宣布高鐵南延到屏東定案，規劃中的四個方案較傾向「左營案」，但尊重交通部審查會議的評估決定。他並指示交通部全力協助高雄捷運紅線從小港延伸到林園，再進一步延伸到屏東的東港和潮州。

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美副助卿示警 中國鉅資破壞台灣大選

台灣、美國、日本與瑞典昨日共同主辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）媒體識讀工作坊。美國國務院副助理國務卿巴斯比示警說，台灣距離二○二○大選僅剩數月，中國投注大量資源，試圖再次透過虛假訊息破壞選舉；巴斯比同時肯定台灣是討論培養媒體識讀以捍衛民主的絕佳所在。

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聯合報

郭台銘攤牌若違紀 國民黨鍘刀準備好了

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統在即，今早將與台北市長柯文哲合體到新竹城隍廟參拜，展現合作決心。國民黨基層焦慮，有議員要求黨中央開除郭黨籍，黨主席吳敦義昨天強調，違紀競選就處分，最嚴重的處置就是撤銷黨籍或開除黨籍。

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神祕諜爆料：普亭為助川普 親自介入美大選

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國中央情報局二○一七年撤回一名潛伏在俄羅斯政府數十年的間諜。紐約時報說，這名間諜是美國潛入俄國最高階也最重要的線民，但因俄國干預二○一六年總統大選的細節被美國情報官員轉述給媒體，媒體詳細報導讓中情局憂心其身分可能曝光，而決定將他接到美國。

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中國時報

藍委質疑中共代理人法 拿中研院研究員祭旗 陸委會開第一槍 學術獵巫

國民黨籍立委陳學聖昨開記者會指出，蔡總統力推中共代理人修法，尚未立法，陸委會先開第一槍，在中國人民大學任教的前中研院研究員劉孔中成首位犧牲者，「被請辭」中研院兼任研究員。然依教育部主張，赴陸黨校、軍校外的公立學校任職不在禁止範圍內，相關規定若未釐清，以政治干預學術，不僅貽笑國際，且引寒蟬效應。

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三方幕僚共赴中選會 蔡壁如鬆口示意 推郭參選2020 柯擬任總幹事

獨立參選總統申請連署截止期限9月17日將至，郭柯王三方幕僚昨共赴中選會，了解連署事宜。被媒體詢及是否確定推郭台銘角逐2020？鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜反問北市府顧問蔡壁如「妳覺得呢？」蔡壁如聞言後停頓3秒直言： 「應該是吧！」是否由柯文哲任總幹事，蔡壁如微微點頭示意，看來郭柯王結盟已成定局。

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