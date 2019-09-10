彰化「二手貨」傳奇 不只順澤宮進香帽

2019-09-10 23:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順澤宮的進香帽，被挪威23歲鐵人三項好手艾登（Gustav Iden）戴上，奪得世界冠軍後，這頂代表台灣的「宮廟帽」一夕爆紅，艾登說，他在日本街頭撿到這頂「幸運帽」。

無獨有偶，「彰化二手貨」一再揚威國際！包括警用機車、縣長的選舉背心都曾飄洋過海「找主人」，這次一頂進香帽找到世界鐵人三項冠軍，為彰化二手貨再寫下一頁傳奇。

2016年5月，伊拉克政府軍從「伊斯蘭國」（IS）手中收復拉姆迪市（Ramadi），美聯社刊出新聞圖片，驚見當地軍警巡邏時所騎乘的機車竟印有「彰化縣警察局巡邏機車」字樣，這件事讓彰化警方尷尬不已。後來追查才確認，這批機車已過使用年限，當年用3萬多元購入，使用6年，以報廢廢鐵計價標售只剩4千元，後來疑似被民間業者出口到國外，輾轉流落到伊拉克境內。

去年初，台灣一名背包客到印度喀什米爾旅遊，他在喀什米爾傳統市場驚見一名穿著繡有「卓伯源」字樣背心的喀什米爾人。

該名背包客說，他旅遊的城市是世界屬一屬二的「二手衣」集貨城市，台灣選舉文化盛行，政治人物不要的背心和T裇輾轉流落到該城市，印有政治人物名字的選戰背心在他看來儼然成為另類的「台灣之光」。

而台灣盛行的宮廟進香文化，信徒習慣戴帽子，廟方貼心地為信徒製作棒球帽遮陽擋雨，「進香帽」陰錯陽差流落到東洋，竟被挪威的鐵人三項好手撿到，讓台灣之名再度揚威國際。有網友說，彰化人太強大，二手貨一再飄洋過海找主人。

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