桃園264條四線車道路段 9月底開放機車行駛內車道

2019-09-10 23:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市於2016年底試辦雙向四車道內側車道開放機車行駛後，機車事故肇事率大幅降低4成，成果良好，桃園市政府交通局決定擴大推動，經過盤點，全市330條雙向四車道，將開放其中264條機車可行駛內側車道。桃市府交通局預計9月底前完成「禁行機車」文字塗銷作業，已塗銷「禁行機車」的內側車道，即刻開放機車行駛。

桃市府交通局指出，市府於2016年底選擇10條道路試辦取消「禁行機車」，2017年底又增加至23條，由於事故率明顯下降，因此，今年3月道安會報通過雙向四車道（單向二車道）內側車道取消「禁行機車」，如果地方認為四車道不宜取消「禁行機車」措施，則會辦理會勘並以個案處理。

桃市府交通工程科長黃錦虹表示，原先初步統計，全市有330條四線車道的內側車道，可全面取消禁行機車，但經過盤點再加上地方意見反映，確定只取消包括觀音區113線道上的中山路一、二段、環中路、忠愛路一、二、三段、中壢區中山東路二段、平鎮區中豐路山頂段日星街至山福路間及龍潭區中正路大昌路至大順路間等264條四線車道內側車道禁行機車，預計於9月底前將「禁行機車」標語全數刨除完畢，目前正馬不停蹄趕工。

對於桃園將擴大開放機車行駛內側車道路段，林姓男子認為，開放機車行駛在內側車道，若是遇上要兩段式左轉的路口，機車還必須穿越兩車道，相當危險，加上機車屬於體積比較小的車輛，萬一大型車閃避不及發生事故，是不是還要聲請國賠，怪政府設置不當？陳姓騎士則表示，開放機車可行駛在內側車道，駕駛就可自由選擇車道行駛，如遇上塞車機車也不用都擠在同一車道，對於內側車道開放機車行駛持贊成態度。

另，警方提醒，由於還有部分路段未開放內側車道可行駛機車，騎士仍須按照規定不得行駛在內側車道，若違規可依「道路交通管理處罰條例」第45條第13款，開出600元罰單。

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