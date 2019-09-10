中科院增設6處YouBike場站 今天同步開騎

2019-09-10 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局、國家中山科學研究院（簡稱中科院）攜手合作，於龍潭及大溪院區周邊建置6處YouBike場站，計有180輛流通，由市府營運管理供民眾租賃使用，10日同步舉辦啟用典禮；桃園市市長鄭文燦、中科院院長杲中興同台宣布攜手推動綠色環保交通，為桃園建置更完善的YouBike交通服務網。

鄭文燦表示，桃園市公共自行車租賃系統自2016年2月啟用，迄今建置308處場站共8700輛公共自行車，累計逾2500萬騎乘人次，顯示公共自行車已成為市民重要綠色運具，此次由中科院提出合作並提供土地，分別在中科院五號門、一號門、石園一村、石園二村、石園三村以及三坑自然生態公園，建置六處場站。

鄭文燦提到，中科院是重要的國防科研單位，市府協調桃園客運將712（龍潭－捷運永寧站）路線開闢副線繞駛石園路、十一份及中科院，平日行駛三班次，預計10月1日開始試辦，以照顧中科院員工上下班往返台北通勤需求。

杲中興也說，今年適逢中科院50年院慶生日，中科院聚集科學家、工程師等將近1萬1000人，周邊的家屬加起來超過2萬多人，會鼓勵同仁盡量騎乘，以減少交通消耗及二氧化碳的排放。

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