離島首例！ 世界和平婦女會台灣總會將在金門設據點

2019-09-10 23:19

〔記者吳正庭／金門報導〕世界和平婦女會台灣總會今天拜會金門縣副縣長黃怡凱，傳達將在金門設立離島第1個服務據點，未來將陸續加強防愛滋、反毒、兒少性教育等宣導服務。

世界和平婦女會台灣總會理事長于乃鳳與副理事長彭素華、秘書長林淑慧及多位理監事，今天拜會黃怡凱、縣府社會處長董燊，雙方就婦女福利服務推動等事宜交換意見，暢談甚歡。

于乃鳳說，世界和平婦女會為國際性婦女團體；為響應創辦人韓鶴子總裁伉儷倡導的「通過理想家庭，實踐世界和平」之理念，共有72國15萬名婦女參與成立大會，並於世界各國設立分會，台灣於1992年12月21日在內政部立案，2003年更名為「世界和平婦女會台灣總會」。自1997年迄今，連續受聘為聯合國經濟暨社會理事會具最高諮商地位之非政府組織。

黃怡凱說明金門目前婦女權益及青少年輔導現況，並歡迎世界和平婦女會台灣總會一起加入金門關懷婦女福利的行列；董燊以金門處在兩岸間的重要位置，提出「和平從金門出發」呼籲，也獲熱烈迴響。

世界和平婦女會台灣總會表示，每年都會在各級學校辦理防愛滋、反毒、兒少性教育等宣導服務，今年將在金門成立離島第一個服務據點，主要服務對象為青少年及婦女，期盼藉由此次拜會交流推動婦女權益、青少年培力等議題，增進政府與民間團體合作的機會。

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