這所高中有圓頂天文台 秋節前夕開放望遠鏡賞月

2019-09-10 22:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕新豐高中建置了一般校園罕見的圓頂天文台，平常難得對外開放，校方12日晚上的中秋前夕，將舉辦應景的聯歡活動，除了精彩的學生才藝表演之外，更架設3支高倍率的專業望遠鏡，邀請社區民眾賞月亮、觀星象，一起慶祝佳節。

校長陳惠珍表示，舉辦秋節賞月活動，主要是希望將教學資源與社區共享，當天晚上若氣候條件許可，也能觀測到土星與木星，歡迎民眾把握機會。

新豐高中的天文台於8年前成立，位在5樓，當時投入了上千萬，有引人矚目的圓頂造型，內部建置40公分口徑的高倍率望遠鏡，是相當專業的觀測器材，這樣的教學設備，一般校園並不多見。

除了圓頂天文台之外，校方也在4樓規劃了星象館，強化特色教學；新豐高中已連續第7年舉辦秋節賞月，迴響熱烈。

12日的活動，一樣是在行政大樓前廣場舉行，由天文社籌畫，架設了3支10到20公分口徑的高倍率望遠鏡，開放社區民眾觀測，並透過視窗拍照，月亮表面的坑洞，清楚可見，感受不同的秋節體驗。

社長許文珊指出，廣場安排了太鼓、吉他、熱音、童軍等才藝表演，以及取材棉花、顏料與亮粉的星雲瓶DIY，相當應景，還有運用仙女棒的光跡攝影，炒熱氣氛。

圓頂內的RC式焦點天文望遠鏡，可讓民眾分梯次參觀，校方會透過所追蹤的月亮影像，當場解說；也精心安排了秋季星象故事，活動內容豐富，邀請各界佳節前夕來趟知性之旅。

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