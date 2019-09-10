新營交通台圓環景觀鋼板不到3個月就生鏽 竟是故意的…

2019-09-10 22:36

〔記者楊金城／台南報導〕新營交通台圓環改善工程6月才完工，不到3個月，鋪面的景觀鋼板竟然「生鏽」，讓人覺得工程怪怪的、不美觀，不知葫蘆裡裝什麼藥？原來，工程規劃設計使用「鏽鋼板」（耐候鋼）包覆，本來就會生鏽，生鏽形成表面保護層，復古色呼應交通台歷史脈絡。

新營區公所說，新營鐵道地景公園、新化大目降文化廣場也使用耐候鋼構件。彰化賴和紀念館、新竹市打造｢幸福盒子」與「微笑盒子」的觀景平台受好評，也都採用耐候鋼。

區長魏文貴說，耐候鋼使用於景觀構造，不少人並不明白會生鏽的耐候鋼特性，以為生鏽就覺得奇怪。

新營區交通台位於新營中山路、復興路、民權路、長春街與延平路的五叉路口，接鄰第一市場、市區形成商圈，在日治時代就設置交通指揮哨，並在第一市場前設有駐守亭，圓環因此俗稱「交通台」，是新營人共同記憶。

新營公所獲得南市工務局補助430萬元進行交通台改善計畫，並加入城鄉風貌、都市意象及道路工程改善來設計，也三度和地方討論溝通，圓環改善工程在去年12月開工，今年6月完工。

交通台改造後，交通動線視野變好，移除過去灌木草叢，在三角形土丘植草皮，側面使用耐候鋼板（鏽鋼板），上面有道路方向指引，改善用路安全性。

設計監造公司陳姓經理說，耐候鋼板（鏽鋼板）能於生銹後使鋼鐵材料在鏽層和基體之間形成氧化物層，阻止大氣中氧和水對鋼板的侵蝕，形同保護層，提高耐大氣腐蝕能力。耐候鋼板為中鋼生產，現已普遍運用於歷史建築導覽牌、商業用招牌，生鏽愈久，就愈變成深褐色。

新營交通台圓環改善工程設計，呼應歷史意象，圓環形體擷取交通台駐守亭意象，以倒三角形與內部的正三角組合，並採用質感如經過歲月洗禮的耐候鋼板，另將南瀛綠都心公園內具歷史意義的原新營神社銅馬移置圓環內，重塑地標記憶。

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