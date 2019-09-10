金門首家公辦民營托嬰中心揭牌 符合條件幼兒月補助3千

2019-09-10 22:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣第1家公辦民營托嬰中心今天揭牌，縣府表示，未滿2歲幼兒送托至托嬰中心的家庭，年度綜合所得稅率在20%以下且未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月補助新台幣3000元；另外，中低收入家庭每人每月補助5000元、低收入家庭補助7000元。只要第3胎以上（含）每月再加碼1000元。

縣長楊鎮浯主持「金門縣金湖公辦民營托嬰中心」揭牌儀式後表示，許多雙薪父母因為

工作無法照顧到子女，所以縣府將托嬰托育列為施政重點，透過更好的托育服務，讓父母沒有後顧之憂。

楊鎮浯說，縣府對於經費的使用，「在觀念上採用的是相對不是絕對，看的是價值不是價格」；1個公共服務或公共建設，如果經過評估是有必要、真能照顧鄉親，即使花費上億元都會投入，如果評估是沒有效益的，哪怕是100萬、300萬都嫌太貴。

楊鎮浯說，縣政府是1個大家庭，員工有1000、2000人，可以比照立法院為員工設立托育托嬰中心，已交代人事處研議開辦這項服務；相信只有把員工照顧好，員工才能全心投入縣務的推動。

縣府社會處長董燊說，「金門縣金湖公辦民營托嬰中心」是金門第1家公辦民營托嬰中心，委託金門縣嬰幼兒托育協會辦理，最高可收托79名0到2歲嬰幼兒，照顧比是1比4，優於全國的1比5，托育人員皆具有合格證照。

董燊說，截至8月底0至2歲設籍人口為2170人，除金湖公辦民營托嬰中心外，未來將於金城鎮及烈嶼鄉陸續開辦公共托育家園，每處家園可收托12名0至2歲嬰幼兒，提供有托育服務需求的家庭1個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源。

董燊說，這間公辦民營托嬰中心，每名幼兒每月收費九千元，金門縣只要年度綜合所得稅率在20%以下且未領取育兒津貼或育嬰留職津貼的家庭，每名幼兒每月可獲補助新台幣3000元；另外中低收入家庭每人每月補助5000元、低收入家庭助7000元。第3胎以上（含）每月再加碼1000元。

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