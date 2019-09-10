週三熱又曬！桃園以北恐飆36度 山區、南部防局部雷陣雨

2019-09-10 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）受到太平洋高壓影響，天氣會比今天（10日）更穩定，各地以多雲到晴為主，白天暖熱且紫外線強，其中，台北市、新北市及桃園市高溫可能來到36度以上，提醒民眾外出記得多防曬、補充水分。

中央氣象局預報，明天基隆北海岸、東半部地區及馬祖有零星短暫陣雨；清晨至上午，南部地區亦有零星短暫陣雨；午後，南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

「天氣風險公司」指出，目前各國預報模式均顯示，週五（13日）中秋節天氣狀況相對穩定，能放心烤肉賞月的機會很高。不過，週末（14、15日）天氣仍有變數，太平洋東退後，台灣附近可能會進入相對不穩定的天氣型態，也可能有外圍環流的影響，仍需提防陣雨。

溫度方面，明天白天氣溫偏高，各地高溫約32至35度，其中桃園以北有局部36度左右高溫發生機率，中午前後紫外線指數偏高。

紫外線方面，明天全台達「過量級」，外出曝曬20分鐘恐曬傷，提醒民眾做好防曬措施，上午10點至下午2點盡量避免在烈日下活動。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏及金門為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部為「橘色提醒」等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法