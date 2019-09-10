血腥鴨蛋！ 動保團體揭20％鴨遭塞籠虐養

2019-09-10 21:41

〔記者林惠琴／台北報導〕中秋節即將來臨，不少民眾熱愛鹹蛋黃口味的月餅，但台灣動物社會研究會今日召開記者會指出，估計台灣一年養216萬隻鴨子中，天性需要水的「水禽」鴨子，約15%至20%慘遭塞籠虐養，被困在僅A4紙張大小的空間，腳蹼更因乾鏽籠底導致滲血，呼籲政府應輔導業者改善。

台灣動物社會研究會表示，台灣鴨蛋一年有17億產值，政府更自豪台灣國寶「褐色菜鴨」產蛋率世界第一，但如今卻發現蛋鴨業者為求利潤與飼養管理便利，以籠養方式飼養「水禽」鴨子。

台灣動物社會研究會指出，一層疊一層的格子籠，將2到3隻鴨子被塞入籠中，需要水浴、理毛的牠們，完全無法接觸到開放水源，腳蹼只能終日踩踏、摩擦在乾鏽的籠底，過度乾裂滲出血來，且在蠅蟲盤據、糞尿堆積的狹小環境焦躁跳動，導致蛋鴨羽毛結塊、汙穢，處處可見紅腫傷口，在這種狀況下，產下的蛋堪稱「血腥鴨蛋」！

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，籠養鴨不只毫無動物福利，更直接對鴨子的生命健康造成威脅。農民也提到，相較於有提供水槽與產蛋箱的平飼飼養，「籠飼鴨」的死亡率高出2至5倍。

台灣動物社會研究會呼籲，政府應立即輔導少數業者改變，禁止以籠養方式飼養水禽蛋鴨，訂定「鴨隻友善生產規範」，透過政策及輔導措施，提升台灣產業與維護動物福利。

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