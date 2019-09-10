中秋月餅熱量高 華梵教授教你健康三餐吃法

2019-09-10 21:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕中秋節不少民眾愛吃月餅、熱衷烤肉，但華梵大學教授楊玲玲指出，月餅單個熱量500到1千大卡，吃1個等於2碗白飯，聯想現代人常為「三高」所苦，在校內推出「整合健康管理學程」，趁勢呼籲健康三餐，如將月餅分切搭配蔬果，做成派對小點心享用，也推養生涮涮鍋取代烤肉，多吃高纖食物，降低身體負擔。

華梵大學特聘講座教授楊玲玲表示，市售月餅1個約500到1千大卡，相當於2碗白飯，再加上中秋國人習慣吃烤肉，一天下來吃進的熱量非常驚人，然而現代人受到高血壓、高血脂、高血糖的「三高」之苦，盼從健康角度出發，呼籲秋節三餐吃法。

楊玲玲說，秋節早餐可先吃蘆筍、柚子等蔬果做的沙拉，若午餐想吃月餅，建議把月餅切成4分之1或3分之1，再搭配大陸妹、小黃瓜、鳳梨、香蕉、小番茄等，自製小點，暨品嘗月餅美味，又把熱量降低。

至於晚餐國人愛烤肉，楊玲玲則希望改成養生涮涮鍋，並提醒蔬菜先川燙後再加入火鍋烹煮，並選擇天然食物而非人工食品，多吃秋葵、絲瓜、香菇、金針菇、海帶、當季蔬果等，達到高纖養生，也可與家人團聚共享天倫。

華梵大學校長李天任則說，校內預計從108學年起全面實施「課程模組化」改革，而邀請到楊玲玲便是要推動「整合健康管理學程」，全校可跨領域選課、模組化教學，學生自由修讀有興趣的模組課程，畢業後可擁有2到3個不同科系的專業。

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