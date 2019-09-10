潭子外環路串聯 最後一哩路開工了！

2019-09-10 20:44

〔記者歐素美／台中報導］潭子區外環路（一號）一期道路工程，今天舉行開工祈福典禮，立委洪慈庸出席表示，外環路通車最重要的是中山路校栗林橋箱涵銜接工程，因校栗林橋近40年未改建，為了安全，她特別協助爭取校栗林橋箱涵改建工程經費2千萬元，由公路總局全額負擔，盼未來外環路工程完工，道路連接更便利更安全。

洪慈庸表示，潭子區在鐵路高架後，除了東、西向道路縫合，福貴路連接校栗林橋就能通往中山路完整貫通，所以打通福貴路是在地鄉親多年的期待，也是完成道路串聯的最後一哩路。為了通行安全，她先前與蕭隆澤議員邀集相關單位共同會勘，特別針對中山路校栗林橋箱涵改建工程做建議，並成功爭取公路總局全額補助，協調由台中市政府建設局辦理施作。

洪慈庸指出，福貴路是潭子區外環連接中山路的重要路段，經過福仁里、潭陽里、潭北里、潭秀里、栗林里，先前已完成第一階段路面鋪設工程，第二階段工程為福貴路銜接中山路校栗林橋，總長度約60公尺，預計明年5月完工，工程經費約1973萬元，由內政部營建署-生活圈道路交通建設計畫補助，洪慈庸也協助協調管線事業單位施作時間，以利工程順利。

洪慈庸說，在中央支持與地方政府的共同努力下，期待福貴路打通至中山路能如期如質完工，縮短當地居民的行車距離，提供在地鄉親一條便利又安全的通行道路，完成潭子區道路串聯的最後一哩路。

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