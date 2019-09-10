打掃撿到近16萬鈔票 公所守夜阿公這樣做…

2019-09-10 22:00

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮公所77歲守夜員劉閣昌拾金不昧，上週六（7日）晚在公所舉辦的秋節月光晚會做善後清理垃圾時，撿到謝姓計程車司機準備用來舊換新車的15萬8200元。由於皮夾老舊破爛，他一度還誤以為是垃圾想要丟掉，後來警覺不對，確認裡面是大量的鈔票後，立刻送交鎮長劉德樑，一起報警處理。

劉閣昌拾金不昧，讓鈔票失而復得的謝先生很感動，包了5000元紅包、也買了盒蘋果向他致謝。

鎮長劉德樑很驕傲有這樣的退休同仁，今天公開表揚，也再包個5000元大紅包向劉閣昌致敬。

劉德樑說， 劉閣昌60歲退休後，因為工作認真負責，為人正直，所以隨即被回聘為公所外包的守夜人員，已經在關西鎮公所負責守夜和內外環境清潔工作長達17年，備受期間5任鎮長肯定。

劉德樑最感動就是，劉閣昌家境其實不寬裕，家人中還有身心障礙者，卻能拾金不昧，不為15萬8200元所惑。

劉閣昌說，上週六（7日）晚上公所舉辦秋節聯歡晚會，結束後他開始打掃環境撿垃圾，沒想到清理到公所旁的一棵松樹底下看到一個破破爛爛的皮夾，本來以為是垃圾，拿起來卻沉甸甸的，一翻裡面竟然有鈔票，他定神一看，發現還真的是真鈔！

他認為，掉了錢的人一定會急得發瘋，搞不好有急用，立刻拿著皮夾找劉德樑，隨後跟所有在場的同仁一起當面清點。

最後確認皮夾內共有千元大鈔142張，500元20張、200元鈔4張及54張的百元鈔，合計竟高達15萬8200元的現金，當晚就由劉德樑陪著他一起送交關西分駐所招領。

劉閣昌說，這個謝先生原本跟他就認識，只知對方開早餐店也兼差當計程車司機。原來謝先生最近打算申請政府補助換新的計程車才會身懷巨款。

當天晚會時，謝先生就坐在松樹下的花台上，沒想到起身不慎，原來塞在後褲袋的皮夾掉了卻不自知，直到次（8）日清晨起床穿長褲察覺褲子重量變輕了，才發現皮夾不見，頓時緊張奔回現場尋找，一無所獲，只好欲哭無淚地去報案，誰知皮夾和分文不少的現金早已「躺」在派出所靜候主人領回。

旁人問劉閣昌，會不會覺得「好可惜啊……這麼一大筆錢？」他斬釘截鐵地說，「不是我的錢，我絕對不會想貪」。鎮長劉德樑對於劉閣昌拾金不昧，特別公開表揚他。

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