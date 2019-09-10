竹市首對「女女」同志 參加聯合婚禮

2019-09-10 21:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今年10月26日舉辦市民聯合婚禮，僅開放22對，除報名對數秒殺完畢，更特別的是，今年台灣通過同婚法後，竹市將有首對「女女」同志參加聯合婚禮，除象徵婚姻平權，也代表相愛的兩人都能公開被祝福，別具意義。

新竹市府民政處表示，今年聯合婚禮特別之處是司法院釋字第748號解釋施行法已通過並施行，同性結婚登記有法源依據，不分性別只要符合結婚要件的男女都可報名參加，而22對新人也都秒殺完成報名，其中有對「女女」同志，也將參加今年聯合婚禮，要向大眾宣告「我們結婚了」。

這對「女女」同志受訪說，很開心能成為彼此未來的另一半，除能登記結婚，還能參加聯合婚禮，公開接受大家的祝福。目前兩人都在公務機關服務，28歲的林女說，她是個雙性戀者，過去曾交過男朋友，但最後選擇跟女友結婚，因為兩人都有共同的目標，想要共度攜手一生。

林女說，喜歡一個人不應分性別，她是大學體認到也喜歡女性學姐，會為她傷心、難過，也會產生強烈愛意，因此清楚知道自己是雙性戀，如今遇到對的人，她想勇敢說愛另一半，更希望彼此照顧，共度幸福未來。

26歲的黃女則說，她國中就確認自己是同性戀，她喜歡女生，平時裝扮也以男性打扮為主，曾暗自喜歡過女生6年，此次與林女交往快兩年，覺得人生應好好把握幸福的事，父母和弟妹都知道她的性向，也支持她追求自己的幸福，人生是自己在過，她很開心找到對的另一半。

林女則說，媽媽和弟弟都了解她的雙性戀傾向，雖然爸爸還不知道、也較難接受，但她會繼續溝通，更強調，相愛的兩人應該被祝福，會選擇參加聯合婚禮，就是希望得到大家的祝福，她們會珍愛彼此，共度幸福人生。

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