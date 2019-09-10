醫病》驚！飽受1年多不耐久站之苦 竟是這個作怪

2019-09-10 22:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕60歲傅先生因工作關係，時常緊盯電腦螢幕，長期下來頸椎痠痛、肩膀及手臂麻痛，一再找不出病因，病情拖到後來，甚至出現不耐久站，站個幾分鐘就會出現痠痛麻，1年多來飽受痠痛之苦，直到最近經由動態負重磁振造影（MRI）腰椎檢查，終於找出病灶，原來是椎間盤突出造成痠痛麻，目前接受正規治療中。

傅先生受訪指出，一開始不知道自己有椎間盤突出的問題，睡覺也不覺有異，但站起來就出現腳麻，反反覆覆，做過平躺核磁共振檢查，醫師也說不出個所以然，找不出病因，做過復健也無效，後來接受秀傳醫院醫師建議，接受動態負重磁振造影腰椎檢查，經由平躺、站立或調整各關節角度檢查，確診是椎間盤突出，對症治療。

彰化秀傳醫院脊椎骨科主任胡名賢表示，人會退化，椎間盤會失去水份，何時失去水份？工作越勤勞、站得久、坐得久，常搬重物，甚至做彎腰的家事，長時間姿勢錯誤，加上本身退化，椎間盤突出找上門。

胡名賢指出，下背痛在痠痛裡面占很高的比例，臨床經驗，40歲以上約9成的人，一輩子至少會有1次下背痛，其中，椎間盤突出就占了3成，通常，椎間盤突出合併坐骨神經痛，輕者可由藥物或復健治療，重者影響日常生活睡覺、工作，建議病人進行內視鏡手術治療，更嚴重出現滑脫或是大小便失禁，勢必經由開放性手術，打鋼釘或放入支架，一勞永逸解決病灶。

胡名賢表示，臨床上，常見磁振造影檢查，大概可以揪出6、7成椎間盤突出病灶，剩下2、3成要用更精確的儀器才能發現，動態負重磁振造影檢查，患者可以躺著、站著或調整各關節角度檢查，實際呈現出韌帶繃緊跟舒緩的不同，以及關節負重跟放鬆的差異，為臨床醫師提供更多有價值的診斷參考。

彰化秀傳醫院名譽院長李佩淵表示，MRI檢查儀非常普及，台灣各層級醫院大多有安裝，所有機型都是傳統封閉式磁體及水平固定式檢查床，動態負重MRI的出現，患者可站立受檢，於直立負重姿勢下進行檢查，檢查結果能更精確診斷出肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等病灶。

秀傳院長楊基滐指出，動態負重MRI開放式磁體讓患者受檢時得以重見光明，對幽閉恐懼的患者是一大福音。

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