高雄鳳山剛解除疫情 又爆登革熱家庭群聚感染

2019-09-10 20:07

〔記者林惠琴／台北報導〕在媒體公布的各縣市市長施政滿意度調查中，高雄市長韓國瑜包辦最後一名，總統蔡英文呼籲現任市長們應該以市政優先，但衛福部疾管署今日公布，原本已經解除疫情的鳳山區，又再爆出本土登革熱家庭群聚感染，是一對兄弟中鏢，目前2人住院中，其他同住家人則無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增2例本土登革熱均為鳳山區國富里20多歲男性，近期未出國，其中1人9月6日於台中市訪友時，出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、紅疹症狀，經就醫通報，另1人則是接受接觸者採檢後，也出現頭痛症狀，均於今日確診感染登革病毒第一型。

羅一鈞說明，2名個案活動地以鳳山區國富里住家、茄萣區崎漏里工作地為主，依發病日及活動史初步研判，在國富里社區感染的可能性較高，為一起家庭群聚感染，但感染源待釐清。

羅一鈞指出，原本鳳山區出現的是登革病毒第四型，但後續未再新增病例，已於8月26日解除疫情，不料今日再確診2例，且為登革病毒第一型。目前高雄市已出現登革病毒第一、二、四型，而交叉感染可能增加重症風險，但由於之前疫情獲得控制，估計發生機會較低。

疾管署統計，今年國內累計83例本土登革熱，包含高雄市54例、台南市25例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有372例境外移入，近一個月新增個案感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。

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