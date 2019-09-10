3000台小黃明上路抗議 林佳龍：將提供Uber轉型緩衝期

2019-09-10 18:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部長林佳龍日前表示，將研擬延長原預定10月6日執法的汽車運輸業管理規103-1條，引起大批計程車司機反彈，預計明天上午將號召3000台計程車包圍行政院。林佳龍今天傍晚透過臉書表示，由於許多Uber駕駛仍反映10月6日以前執業登記證考試場次仍不足，除請託內政部加開場次，交通部也將配合提供緩衝期，意即103-1條將不會在10月6日上路。

交通部日前針對Uber與現行租賃車合作模式祭出汽車運輸業管理規103-1條，預計10月6日執法取締，但部分Uber駕駛反映轉型時間不足，林佳龍日前答應將提供緩衝期。

林佳龍表示，政府有責任維護產業的公平競爭，但更須提升品質，保障乘客的安全與權益。這幾年來，我們看到包括Uber在內的資訊平台，與車行或車輛合作，推出線上媒合乘車供需的準計程車業服務。這些創新服務衝擊了既有的法令及市場，因此有了這次運管規則的修正。

林佳龍說，我們同時觀察到，Uber等業者受到許多乘客的青睞，包括車種選擇方便、預報車資與路線、行動與線上支付等服務，創造了良好的使用經驗，是現行「多元化計程車（鬆綁車體顏色的網約車）」可以進一步可以借鏡的進步方向。

林佳龍說，政府以提升產業為目標，我們一方面提供計程車汰舊換新，一方面也鬆綁法規，在多元方案中推動事前計價與行動支付制度；另一方面，也歡迎新創業者、媒合服務提供者，在人車合法後良性競爭，加入提升整體品質的陣容。

然而，目前與Uber合作的近萬名代僱駕駛，在交通部提出「人合法、車合法」的要求後，雖然積極考取執業登記證。不過，駕駛陳情的訴求提到，10月6日前的場次仍明顯不足。昨天也與內政部長徐國勇請託，徐允諾全力加開場次協助加速Uber駕駛人合法。

林佳龍表示，交通部方面也會配合提供緩衝期，希望運管規則103-1在下個月生效後，有時間協助Uber能夠加入多元計程車方案，在台灣永續經營，促進運輸服務業品質的提升。

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