醫病》自體脂肪豐頰術現紅腫皮疹 竟是化膿性分枝桿菌悄上身

2019-09-10 19:39

〔記者王俊忠／台南報導〕1名中年婦人幾個月前到醫美診所做自體脂肪豐頰手術，約4週後雙頰出現結節性皮疹，從皮膚凸出破損流分泌物，在診所就診多次療效不佳。婦人轉到郭綜合醫院感染科求診、確認是化膿性分枝桿菌感染，經抗生素治療半年才復原。醫師提醒，做醫美手術、植入、刺青等侵入性處置，須有完善消毒清潔措施與可靠認證品牌，避免感染發生。

郭綜合醫院感染內科主任鍾志桓指出，分枝桿菌屬是一群特別的細菌，其細胞壁富含分枝酸，檢驗染色時不易被脫色，故又稱耐酸菌，廣泛存在人們日常生活環境中，特別是與水、泥土有關的場所。分枝桿菌造成人類疾病較為人熟知是結核分枝桿菌肺部感染引起的肺結核，結核分枝桿菌以外的通稱非結核分枝桿菌，雖然肺部是主要感染部位，其他約1/5~1/10是發生在肺以外組織的感染，稱為肺外分枝桿菌感染，皮膚軟組織是其中會感染的一部位。

鍾志桓表示，分枝桿菌入侵皮膚軟組織是透過人們接觸或吸入細菌方式，致病菌突破宿主皮膚及黏膜障壁而進入體內，之後透過血液循環散佈到皮膚及軟組織。此外，一些侵入性的行為也可將致病菌接種至皮膚及軟組織（如醫美整型手術、皮下植入、填充、針灸、刺青等），經過潛伏期後出現臨床症狀，系統性症狀（發燒、畏寒）並不明顯，皮膚表徵多樣性包括丘疹、膿皰、結節皮疹，呈現紅、腫但摸起來並不熱。

鍾志桓說，病史詢問在分枝桿菌診斷上非常重要，包括肺結核病人接觸史、環境暴露史（溫泉SPA）及有無進行侵入性醫療行為（刺青、針灸、抽脂、微整型）。影像學檢查（電腦斷層或核磁共振）可指出侵犯的深度及範圍，提供日後清瘡手術參考；診斷準則除了一般細菌培養，須加上患部組織切片及分枝桿菌培養。此分枝桿菌皮膚軟組織感染治療方式為藥物加上必要的清瘡手術，早期診斷與治療可減少感染組織破壞，達到最佳預後。

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