為學生營養午餐把關 基隆市府九月起聯合稽查

2019-09-10 18:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今日前往七堵國小與學童共進營養午餐，了解學生營養午餐膳食；林右昌表示，自2017年起迄今，市府積極爭取中央補助超過4400萬元，提供優良且安心的食材；市府也從9月起，由衛生局與產業發展處展開校園午餐聯合稽查，確保午餐食物的安全，讓學生食的安心，家長放心。

林右昌在基隆市政府教育處代理處長陳淑貞等人陪同下，抵達七堵國小4年5班，受到小朋友們的熱烈歡迎，當地議員蘇仁和也特別趕來，與林右昌等人一起為小朋友打菜，看到學校準備的有機米、小卷、杏鮑菇、花椰菜及山藥等在地與國產可追溯生鮮食材，林右昌等人都表示肯定。

林右昌表示，在跟小朋友們聊天的過程中，他特別詢問學生喜歡跟不喜歡吃的食物，雖然有些答案讓他感到訝異，但都可以作為學校規劃菜單時的參考，他也對於七堵國小的營養午餐品質表示肯定，透過營養師的配菜，不僅營養均衡，也讓小朋友吃得開心。

教育處表示，市府為加強對學生的照顧，讓學生吃得安心，自108學年度起增加近千萬預算，積極協助學童午餐，加強對弱勢學生的照顧，包括自設廚房學校及共廚群組學校，午餐費每生每月700元、基本費及燃料費每學期760元，以及團膳學校每生每餐50元，均由市府編列預算支應。

除弱勢學童營養午餐由市府全額補助外，針對一般生則是部分補助，市府補助國小學童每月300元（學生自費400）、國中生200元（學生自費500元），達到全面落實學童午餐照顧、安心就學。

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