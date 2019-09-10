不滿竹縣府「賤」價徵收 東科路3期地主府前抗議

2019-09-10 18:56

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府利用高鐵橋下新闢連絡道延伸進入竹科，以解決竹科族上下班之苦，上週2期通車，縣長楊文科將之命為「東科路」，目前正辦理3期道路用地的徵收，但是當地有57名地主不滿徴收價格，主張他們的土地先被政府以竹科3期用地為由「收押」，無法自由處分，如今在欠缺合理交易記錄下，又被縣府「賤」價辦徵收，今天下午數10人趁著縣府地政處為了他們的異議召開地評會複議機會，大家頭綁紅布條、手持白布條和標語到場抗議。

縣長楊文科是今天地評會主席，他表示了解地主的憤懣，因為政府多年來受限各種因素沒有開發竹科3期，現在縣府要開闢道路辦徵收，一時要找交易的地價案例確實很難找，就算找到了也是不理想的價格，他能理解地主們不滿意這次的徵收價格，願給地主們在地評會複議前，當面讓地評會評議委員們直接聽到大家心聲的機會。

帶頭抗爭的地主吳克志今天下午2點多先率領其他到場的抗議者，頭綁紅布條，高舉抗議的標語和白布條，振臂連續高喊：「抗議賤價徵收」、「抗議賤價比準失當」、「抗議價購比準失當」！

吳克志說，他們的土地當年被劃入竹科3期的都市計畫內，成為工業用地，但是卻始終沒有開發，從此他們的土地就被國家所「收押」，完全無法買賣，後面地主們因遺產、農保或是有人走頭無路真的要買賣脫手土地等原因要辦理相關手續，都要一次次地從外地返鄉辦理土地所有權等證明。

現在要開東科路而辦徴收，他們跟縣府最後一次協調是在今年3月29日，當時雙方確認縣府認定：2017年1月到2018年7月的比準時間內，竹東頭重埔段並沒有土地交易記錄。而依照徵收辦法第17條，縣府應往前推1年尋找成交案例來比準評定徵收價格。

但是縣府不僅沒有依法往前1年尋找比準案例，反而逕拿前述比準時間內科湖段的成交記錄，來比準他們頭重埔段的土地評定徴收價，「我們是被（政府）霸凌的一群！」他怒斥。

吳克志說，他們3期的東科路道路用地跟2期道路用地僅一路之隔，對面的2期用地徵收價格每坪大約9萬6000元，他們每坪大約只有5萬6000元上下，僅約是2期徵收價的6成。

如果再跟2016年5月張姓地主售出位於頭重埔段土地，成交價每坪大約11萬3000元相比，他們的土地價值，每坪硬是被縣府削減了4萬5000元到5萬元不等！

另名地主胡其雄說，他這次有3筆土地要被徵收，其中2筆都緊鄰著竹東中興路，第318-68地號的土地，總面積4萬7500平方公尺，大約是1萬4368.75坪，若依照過去「以公告地價加4成」，每坪徵收價大約21萬，怎麼會只值現在的5萬7000元？

另筆318-141地號，總面積3萬844平方公尺，大約9330.21坪，一樣用公告地價加4成計算，每坪也高達14萬，但現在都只有5、6萬塊，「怎麼市價徵收會比公告地價加4成的補償金還低呢？」

另名地主說，他們的土地被竹科3期綁了至少32年，沒有人要買。如果有人要賣多半也是不得已才脫手，縣府現在用這種「寧低價也非賣不可」的非合理交易記錄來評斷他們其他人的土地，對嗎？

他要求，應用他們被綁土地周邊、可自由買賣的土地實價登錄狀況來比準評斷徵收價格，不然就是比照中油為了佈管跟他們價購的金額辦理。

縣府表示，東科路3期道路全長約1.3公里，有60筆土地面臨徵收，總共有348名地主。其中89人同意用協議價購方式解決，259人採用徵收補償方式，其中150人已經領走徵收補償金，剩下的109人補償金提存銀行保管中，而這109人中對價格提出異議的有57人。

今天下午的地評會開會就是針對有異議的地主意見邀請委員們重新複議，最後結果將在1個月後公告。

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