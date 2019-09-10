一家人赴緬甸染屈公病爆群聚 4歲女兒成今年最小個案

2019-09-10 16:23

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年首起境外移入屈公病家庭群聚感染，一家人包含父親確診登革熱，母親與2名女兒確診屈公病，為在緬甸感染，其中，最小的女兒年僅4歲，也是今年屈公病案例中，年齡最小的個案，疾管署提醒民眾，中秋節連假若有出國計畫，要注意防蚊措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該起群聚感染為北部一家人於6月下旬赴緬甸瓦城、仰光探親及旅遊，9月初返國時，50多歲的父親在機場檢疫站因發燒遭攔檢，就醫確診登革熱，而其同行家人經追蹤採檢後，則發現30多歲母親與4歲、6歲的女兒共3人均確診屈公病，研判3人感染地就是緬甸。

林詠青指出，屈公病會有發燒、關節疼痛，伴隨、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、結膜炎或皮疹狀況，但研究統計，3％至30％的感染者並沒有症狀，提醒年齡在65歲以上、新生兒，或是罹患慢性病，是可能併發重症的高風險族群，恐出現心肌炎、肝炎、腦炎等。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，民眾若前往新南向國家經商或旅遊時，要記得做好防蚊措施，包含穿著淺色長袖衣物、睡覺時使用蚊帳或室內保持涼爽，並且要注意防蚊液有效期限，若要同時用防曬乳與防蚊液，應該先擦防曬乳，等待15至20分鐘後再補防蚊液，會較恰當。

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