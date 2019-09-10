頭份尚順商圈公立免費停車場 11月後公所不再續租

2019-09-10 16:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份公有停車場鄰近尚順商圈又免收費，是許多民眾的停車首選，但也衍生車位遭長期霸佔問題，再加上頭份市公所每年需支出約370萬元租金，成為龐大財政負擔，考量使用者付費精神，公所將於11月後不再承租停車場，未來若有停車需求者可多加利用尚順商城的停車場及路邊收費停車格。

頭份市公11公有平面停車場占地2200餘坪，可容納236格小型車、5格身障專用停車位，但屢傳出私人車輛、廢棄無牌車長期占用等問題，過去公所曾擬實施收費，但卻多次流標。

頭份市長羅雪珠表示，早期公所為方便民眾於中央路、尚順商圈消費時方便停車而承租，但使用率不如預期，又常衍生許多長期占用問題，原擬改作為中華市場改建時的攤商暫時安置區，但因攤商反對而作罷，再加上每年龐大租金成為沉重財政負荷，經規劃後將於11月終止租約。

頭份市路邊收費停車格共有724格，包含18格身心障礙停車位；免費停車格共575格，包括13格身心障礙車位；路外2處收費停車場共189格小型車位、5格身障車位、8格大型車位；9處免費停車場共564格小型車位、19格身障車位、23大型車位。

頭份市公所指出，目前市內停車空間足夠，且尚順購物中心內附設有停車場，一旁的中央路也皆劃設有收費停車格，基於使用者付費精神，鼓勵民眾加以善用。

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