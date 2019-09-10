大湖幸福花之島開工 浪漫台三線未來明珠

2019-09-10 16:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉公所獲客委會2600萬元補助，在鯉魚潭水庫新開村緣，打造「幸福花之島」，今天開工，預計年底完工，引領民眾一探水庫的自然生態美景；公所表示，將持續爭取補助，以在地出土、目前考究是台灣西部最古老的「網形文化」為主軸，搭配新開老街營造，成為浪漫台三線上的一顆明珠。

大湖鄉新開村南緣約17公頃的土地，於早年鯉魚潭水庫興建時，被劃為淹沒區而遷村，但水庫啟用30年來，這塊土地沒有被淹沒，且在沒有人為破壞下，維持天然美麗景致及完整自然生態，宛如大湖鄉的秘密後花園。

鄉公所配合政府推動浪漫台三線政策，提報「幸福花之島」計畫，採不破壞島上原生物種為原則，以最低限度進行生態工法開發，獲客委會補助2600萬元，加上公所自籌共2880萬元，今天動土。

幸福花之島採6大區塊規劃，有天然草地的「親子草原」；可伸展筋骨、放鬆身心靈、聆聽鳥聲蟲鳴並享受芬多精紓壓的「芬多精林浴場」；及可觀察鳥類、兩棲類、爬蟲類、昆蟲、魚類及各種水生植物等的「生態觀察區」。

「幸福水岸區」則提供水岸步道環湖，可欣賞映湖光山嵐；另有「引航新開暨觀測平台」、保留原始樹林的「森林地景」。

因基於保護「幸福花之島」生態，不會對當地大面積開發，還會栽種梧桐、山櫻花、光臘樹等廿多種樹木，讓幸福花之島更加綠意盎然，今天開工也以植樹儀式替代，由客委會副主委楊長鎮、立委徐志榮、副縣長鄧桂菊、大湖鄉長胡娘妹等人共同持鏟。

胡娘妹表示，因新開村曾發現距今約8000年到5萬年以前，約為舊石器時代晚期的「網形文化」，目前是台灣西部最古老的文化遺址，公所著手進行「新開老街聚落客庄環境營造計畫」、「鯉魚潭網行文化體驗學園環境營造計畫」，爭取經費，讓新開地區成為浪漫台三線上的一顆明珠。

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