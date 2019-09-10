苗縣最貴「蚊子館」功能不再 將轉型青創總指揮部

2019-09-10 17:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由舊苗栗縣議會改建的城市規劃館，當初花了1.3億元改造，惟前往參觀人數有限，被外界戲稱是最貴的「蚊子館」，目前一樓空間作為青年創業一號基地，苗栗縣政府縣務會議今天通過，城市規劃館因原有功能不再，後棟違建也將拆除作為青創市集及停車空間，轉型成苗栗縣青年創業總指揮部。

苗縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，城市規劃館內部現有設備將不更動，僅就既有空間進行改造，連後棟拆除經費明年將編列1000萬元，將送苗栗縣議會審議。

由舊縣議會改裝變身的苗栗縣城市規劃館，是前縣長劉政鴻任內斥資1億3千萬元改造，館內設施主要介紹全縣18鄉鎮市的自然風光、產業建設與人文特色，還有結合聲光科技效果的360度環形劇場、投影互動區、3D多媒體放映區等。

不過，自2014年7月啟用後，參觀人潮不如預期，被外界批評是最貴的蚊子館，2016年一樓空間規劃為青年創業一號基地-青年創業．青年農民工坊，提供專業輔導團隊供有意返鄉創業之青年諮詢，同時定期舉辦相關創業培訓課程及青年活動。

苗縣府勞青處說，經調查現有之城市規劃館原有之設備及功能皆已耗損，早已失去原有功能，經過評估，盼城市規劃館轉型成青年創業總指揮部。

勞青處指出，改造後一樓空間以青創辦公室、進駐空間為主，二樓場域經內部隔間後，做為共創空間使用，三樓調整為小型教室、會議室等討論空間，未來可供縣內各單位使用，解決現有空間不足問題。

此外，館舍後方建物，因屬違章建築，未來拆除後做為青年廣場或停車空間，提供縣民新的休閒娛樂場域，並串連城市規劃館與文觀局間之景觀廊道，有效帶動整體館舍之活化。

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