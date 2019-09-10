共享住宅成主流 台灣人1年入住Airbnb破144萬人次

2019-09-10 17:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年網路訂房平台崛起，也成為越來越多旅客的住宿選項，旅宿平台Airbnb今天公布最新數據，台灣民眾前往全球各地時選擇住在Airbnb房源的人數，創下歷史新高，突破144萬人次。

Airbnb表示，隨著民眾追求在地、道地且真實的觀光旅遊體驗，越來越多台灣民眾在旅遊時，選擇透過Airbnb平台找到符合他們旅遊期待的房源。根據Airbnb最新內部資料，2018年7月至2019年6月底的12個月之間，有超過144萬人次的台灣民眾在旅遊時選擇住在Airbnb房源，跟2014年6月到2015年6月相比，成長超過9倍。

Airbnb分析，千禧世代與女性仍然是Airbnb平台上最主力的遊客類型，台灣的平均旅客年齡為31歲，且高達58％為女性，不過更值得注意的是，60歲以上的樂齡旅客，則是平台上成長速度最快的旅客類型，5年成長率高達1466%，顯示不論任何年齡的民眾，都正加入Airbnb帶動的獨特旅遊體驗行列。

根據Airbnb在台灣針對房東與房客進行的問卷調查顯示，有83%的旅客表示，選擇Airbnb的原因，是想要在旅遊過程中，體驗和當地人一樣的生活。此外，也有66%受訪旅客表示，住家分享的住宿形式更為環保，讓他們更傾向選擇Airbnb；更有95%的旅客表示，簡單且安全的付款方式，也是他們選擇Airbnb的主因。

台灣Airbnb用戶出國首選目的地依序為日本、韓國、美國、中國與泰國。儘管這些目的地與台灣民眾傳統上喜愛的旅遊地點相同，但在某些相對冷門的國家或地區，Airbnb卻成為台灣民眾出遊時的優先選擇，如在所有造訪紐西蘭與冰島的台灣民眾當中，就有超過3分之1選擇住在Airbnb房源，顯示民眾在前往針對台灣人編寫的旅遊資訊相對缺乏的地點時，更偏好選擇重視人與人實際互動的Airbnb平台。

Airbnb也分析，在國際目的地之外，國民旅遊也成為Airbnb平台在台灣的主流客源，目前已佔所有台灣旅客的40%之多，顯示Airbnb社群早已成為政府大力推動國民旅遊時不可或缺的一個部分。

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