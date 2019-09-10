剷除「綠癌」 苗縣每公斤5元收購

2019-09-10 16:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕小花蔓澤蘭嚴重危害本土植物生態，有「綠癌」之稱，要剷除需於開花結果期前；林務局新竹林管處、苗栗縣政府於即日起到10月31日，以每公斤5元收購民眾拔除的小花蔓澤蘭，收購上限分別為30公噸、4公噸，邀請大家共同為生態盡心力。

縣府農業處指出，小花蔓澤蘭，擁有驚人的繁殖力，無論是無性及有性繁殖力皆高的嚇人；它無性繁殖的方式只要是一片葉子或蔓莖接觸土壤的每個節都可再長成一株植株。有性繁殖更是厲害，每年10月至翌年2月的開花結果期，每平方公尺可有17萬個種子，一到結果期小花蔓澤蘭的種子如雪片般的陣陣飄來。

縣府農業處表示，因此小花蔓澤蘭最佳剷除時期為開花結果前，林務局也選定每年9月第一個星期六為「小花蔓澤蘭防治日」，希望全民動手除蔓。縣府今年小花蔓澤蘭以每公斤5元進行收購，收購數量4公噸為上限，額滿不再收購，拔除之小花蔓澤蘭植物體，請繳交至造橋鄉公所、獅潭鄉公所辦理收購事宜，收購期間為即日起至10月31日止，但額滿截止，收購時間為週一上午9點至12點。

另，林務局新竹林區管理處同樣以每公斤5元收購小花蔓澤蘭，收購數量以30公噸為上限，收購期間為即日起到10月31日止，每週二下午2點到4點，民眾可繳至大湖工作站，地址：苗栗縣大湖鄉民生路127號。

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