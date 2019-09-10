台灣插畫新秀 交大江坤森8作品獲國際插畫獎

2019-09-10 17:06

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學應用藝術所學生江坤森（筆名三木森Mori）今年有8件作品陸續在全球指標性插畫比賽展露頭角，像英國WIA世界插畫大獎、美國3x3國際插畫大獎、美國ADAA卓越設計大獎，堪稱台灣新秀插畫家「獲獎王」。

交大表示，江坤森擅長電腦繪圖、拼貼、壓克力等複合媒材作畫。今年8月獲美國ADAA卓越設計大獎，包括結合防災知識的撲克牌，以及以「花」各自的嬌豔，鼓勵人們做繪本。今年6月在美國3x3國際插畫大獎上，還有2件作品優勝、3件作品獲佳作。

江坤森說，今年5月WIA世界插畫大獎，有68個國家、3700件作品參賽，最後僅入選8類共200件作品，他選了幾首歌曲，轉化為圖像的詮釋，繪製成繪本《The River》，獲得圖書類入選肯定。

江坤森說，插畫家通常先作畫，再賦予文字，但他顛倒過來，《The River》創作靈感是來自歌手張懸在演唱會上，翻唱多首影響她的歌曲，因此他也整理出對他重要的歌，篩選歌曲時，圖像已在他的腦海裏。

江坤森選出魏如萱《歪》、張懸《我想你要走了》、黃玠瑋《面對明日的勇氣》等10首歌，再從中串連歌詞片段，交織成新的故事。並以這本書象徵生命長河，有如在路上蒐集許多熱情、日常和美好記憶。

江坤森說，為提高知名度，他會上網搜尋具公信力的國際比賽參賽，入選作品甚至可免費刊登在主辦單位的露出平台，像他入選英國WIA世界插畫大獎圖書類的獨立刊物Zine來說，作品就在7月的倫敦市中心薩默塞特宮展出，也獲得迴響。

江坤森說，今年5月在法國出版繪本《Vacances d'ete》，也在洽談其他出版機會，他希望不只用畫圖療癒自我，也陪伴讀者茁壯心靈；更鼓勵學弟妹，把握在學多創作，累積經驗值，成功就會屬於自己。

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