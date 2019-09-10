遭批縱容家具賣場違法經營 這些單位有話說

2019-09-10 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕立委黃國昌今日指出，紐約家具設計中心台中館消防設備不合格，還是大違建，相關單位卻不處理。對此，台中市政府表示，將依規查報違建，同時裁罰6萬至30萬元罰鍰，並勒令停止使用或恢復原狀；違反「消防法」部分，累計已裁處14次，裁罰金額達39萬4000元。國有財產署中區分署則表示，將進一步了解業者是否違反委託經營契約。

紐約家具設計中心台中館位在農業區，其中還有3筆國有地。黃國昌表示，業者消防設備不合格，且違反「農業發展條例」，是大違建，台中市政府及國有財產署卻不處理。

都發局表示，該家具賣場在都市計畫農業區，卻作為家具販賣場所，不符合土地分區使用，將依「都市計畫法」第79條，裁罰6萬至30萬元罰鍰，並勒令停止使用或恢復原狀。

都發局也說，業者於1996年申請興建農舍樓地板面積65.09平方公尺，並取得使用執照，但現場營業面積已遠超過取得使用執照面積，該局依違章建築處理辦法規定，函請北屯區公所依規查報違建，後續將列管依序排程執行或配合目的事業主管機關執行。

消防局也說，紐約家具設計中心台中館室內排煙設備排煙量不符規定，自2017年8月至今已裁處14次，最近一次裁處日期為今年8月12日，累計裁罰金額為39萬4000元，自第3次裁罰起均處以罰款上限金額3萬元。

另外，黃國昌抨擊國財署先前會勘記錄竟寫查無違反農發條例情事，對此，國財署中區分署表示，沒有說業者未違反農發條例，而是沒有違反國財署委託經營契約的約定，如果業者違反土地使用相關規定，要由農業單位或建管單位依法規裁處。而國產署契約也規定必須依照都市計畫及相關規定使用，至於業者是否違約，將進一步了解契約，如果違約就會處理。

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