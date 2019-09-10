礫間自然工法奏效！原排放生活廢水 竹市隆恩圳有魚蝦了

2019-09-10 16:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市隆恩圳的水有魚蝦悠游了！新竹市首座斥資1.4億元、採用礫間曝氣自然工法改善隆恩圳水質的東勢大排水質淨化工程今天竣工，市長林智堅等人從觀察廊道見證經過礫間曝氣過的水從混濁到乾淨，更看到有魚蝦生長，相信未來隆恩圳親水廊帶將成為居民的親水空間。

林智堅說，市府改善隆恩圳兩岸居民生活品質，推動隆恩圳水質淨化三部曲，其中第三部曲「東勢大排水質淨化工程」已竣工，不僅現場視訊連線到隆恩圳下游觀察水質，也走進具環保教育意義的觀察廊道觀察，透過小型的玻璃了解礫間工法的曝氣過程，最後更在淨化後的玻璃視窗看見有魚蝦出沒，見證此礫間自然工法的成效。

林智堅說，此次工程投入1.4億元，是竹市有史以來最大規模、也是首次採礫間自然工法的水質改善工程，完工後除提升當地居民生活品質，也會成為具教育意義的親水親綠空間。

林智堅說，300年前王世傑引頭前溪水源、開鑿隆恩圳，餵養無數新竹人，隆恩圳是竹市重要的灌溉和民生用水渠道，但隨都市發展，上游的東勢大排中段匯集大量生活污水及事業廢水，水質受到污染而劣化，影響中下游居民的生活環境品質。

市府啟動水質淨化三部曲，首部曲已在2017年10月完成灌排分離工程，二部曲隆恩圳污水截流工程今年6月完工，三部曲東勢大排水質淨化工程竣工，已成功達到改善水質及污染削減目的。未來也將進行隆恩圳二期改善工程，打造藍帶親水空間，讓市民更親近隆恩圳。

市府工務處表示，此次工程採礫間接觸曝氧氣化式，污染物去污率可達75%，只要4小時就可完成曝氣處理，每天可處理1萬公噸的水量，此礫間工法共採用200萬顆、每顆約15到20公分大小的鵝卵石進行礫間曝氣，透過曝氣方法達到自然淨化水質目的。

同時設置地下觀察廊道，兼具教育功能，走入觀察廊道，可看到多面大型玻璃窗用來觀看礫間工法與下水道水質，整個廊道就像一個小型教室，依礫間接觸曝氣工程分為不同進程，並以圖文看板解說工程，讓民眾清楚看到水質淨化的過程，未來將成為親子教育場所。

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