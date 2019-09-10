頭城搶孤落幕 4支順風旗下落不明

2019-09-10 16:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕頭城鎮鬼月重頭戲「搶孤」，比賽日前才剛落幕，但爭議依然未歇。放置在各孤棧頂的「順風旗」，主辦單位清點時發現有5支消失無蹤，目前僅尋回其中1面，其他4面仍下落不明，引起地方耆老憤慨，「怎會發生這麼誇張的事情？」對此，主辦單位、頭城中元祭典協會表示，順風旗都經老大公祭改過，呼籲帶回家的民眾，盡快繳回，「私下將老大公東西帶回，對自己並不好。」

本屆頭城搶孤爭議不斷，最先「倒翻棚」奪冠的羅東鎮公所選手李育任，因超出規定時間，被判失格，到手的冠軍被迫易主，李的親友不滿，一度要到頭城鎮抗議，經協調後爭議才暫歇。

搶孤的孤棚上，立有13隻孤棧，順風旗是綁在每隻孤棧地最頂端，鋸下旗子的選手，可獲得綁在孤棧的供品以及加碼獎金，但活動後旗幟會先收回，直到頒獎時在發給各隊。

未料近期搶孤會場在撤除時，工作人員卻發現飯棧、拔雅里、下埔里、中崙、武陵莊的順風旗，竟然消失無蹤，今上午雖然某隊伍繳回手上的下埔里旗幟，但其他4面至今仍下落不明。

「還沒頒獎，旗子就不見！」一名頭城鎮里長批評，順風旗理應在活動後，就要妥善保存，未料還沒頒獎，旗子卻不知道跑到哪裡去，未料主辦單位打算用製作新旗方式來開脫，「根本對選手、習俗完全不尊重」。

這名里長還說，搶孤的孤棧、順風旗，都經過道士、老大公祭改，與重製新旗的意義完全不同，希望主辦單位盡速將祂們找回，給選手交代。

對此，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村解釋，順風旗目前已尋回1面，其餘4面正積極尋找，若找不到，重製的新旗也會再找道士作法，再交到冠軍隊伍手中，不會有耆老擔心的狀況發生，

楊碧村說，目前不會報警協助，呼籲將旗子帶走的民眾，盡快將旗子繳回至協會；楊還說重話，「每面順風旗都經過老大公認證，若私下將祂的東西帶回家，對自己並不好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法