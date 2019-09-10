頭城搶孤爭議未歇 這次換4000份平底鍋兌換品出問題

2019-09-10 15:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕頭城搶孤比賽落幕後，爭議仍餘波盪漾。為提高民眾參與度，主辦單位今年提供4000份平底鍋，讓民眾兌換，但民眾使用後發現鍋底「掉漆」嚴重，質疑平底鍋材質有問題，嚇到不敢用，對此，頭城中元祭典協會表示，已與廠商溝通，近期會提供等值的物品，讓民眾兌換。

頭城搶孤8月29日深夜11時許登場，為鼓勵民眾參與，頭城中元祭典協會今年祭出「消費搶好康」，7月份在鎮上消費累積滿3千元，可兌領搶孤紀念衫、平底鍋等物品，兩種獎品總共提供8000個名額。

未料搶孤活動結束後，民眾回家開始使用平底鍋時，卻發現鍋底遇熱後，出現疑似「掉漆」等狀況。一名不願具名的民眾，將出問題的平底鍋，貼在個人臉書上發問，引來相同遭遇的好友留言，「我們家也這樣」、「用鐵鏟也不至於這麼誇張」。

投訴民眾指出，起初他對鍋子用料感到懷疑，隔天他孩子早上煎荷包蛋，發現顏色變黑，才發現鍋底掉漆嚴重，他擔心若誤食影響身體健康，只能趕緊請身旁親友不要使用；至於出問題的鍋子，他也馬上拿去回收「不敢用！」

對於鍋子問題，主辦單位、頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，推測是民眾使用方法有誤，才造成鍋面底漆受損；經與廠商協調後，近期會再提供等值的物品，讓民眾兌換，希望化解民眾疑慮。

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