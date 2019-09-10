中秋憂颱風攪局 賈新興告訴你台灣中秋颱歷史

2019-09-10 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲東熱帶擾動持續發展，有民眾擔心是否週五（13日）中秋節會有颱風攪局，所幸目前氣象資料來看，擾動暫時對台影響不大，賞月機率高；天氣風險公司總監賈新興也應景，整理出歷史上幾次令人印象深刻的中秋颱。

賈新興指出，1930年代至今共有14個颱風在中秋節期間擾月發布警報，而在發布警報的14個颱風中，有8個颱風侵台，值得一提的是近10年（2011-2018）就有3個中秋颱，包含2013年的強颱天兔、2015年強颱杜鵑、2016年強颱莫蘭蒂都造成超過1億元的農損災情。

而在2000年代則有2個侵颱中秋颱，2008年的強颱辛樂克登陸蘭嶼，豪雨重創中部地區尤以南投最為嚴重，造成后豐斷橋、豐丘山崩及廬山溫泉區飯店倒塌等災情，造成14人死7失蹤，農損約9億元；2009年的中颱芭瑪則是一個典型的共伴秋颱，在呂宋島徘徊多日的芭瑪，令東北部及東部地區降下超大豪雨，造成宜蘭地區嚴重災情，農損約1.3億元。

被列為台灣四大怪颱之一的強烈颱風耐特也是一個中秋颱，其在1991年中秋節期間兩度侵台，造成東、南部受災嚴重，蘭嶼尤甚，造成全台4死3失蹤9傷的災情。

有紀錄以來第一個中秋擾月颱是1938年的一個熱帶低壓系統，編號B156在9月26至28日接近台灣，當年9月28日就是中秋節；至於第一個侵台的中秋颱則是1969年的強烈颱風艾爾西，艾爾西在當年中秋節（9月26日）午夜登陸宜花之間，造成全台慘重災情，據統計造成72人死亡，失蹤18人，輕重傷318人，房屋全倒高達13573間。

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